De olho no Carnaval, Prefeitura inicia série de ações educativas voltadas para o trânsito

Conscientizar a população sobre os riscos de misturar bebidas alcoólicas com direção e alertar os motoristas sobre a importância do respeito aos limites de velocidade e do não uso do celular ao volante são ações indispensáveis.Por isso, nesta sexta-feira , 7, a Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), deu início a uma série de ações educativas com foco no carnaval.

A primeira atividade foi uma blitz educativa, no Calçadão da Praia Formosa, no bairro 13 de Julho, realizada em parceria com a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran). Agentes dos dois órgãos, assim como os atores do Grupo Cones de Teatro, somaram esforços para levar uma mensagem de segurança viária a condutores e pedestres.

O superintendente da SMTT de Aracaju, Renato Telles, afirma que a campanha educativa é fundamental neste período. “Infelizmente ainda há muitas pessoas que não respeitam às leis de trânsito, o que acaba ocasionando acidentes. Por isso, colocamos nossas equipes nas ruas para conversar com a população sobre o assunto e levar mensagens de paz no trânsito”, disse.

O condutor Valmir Fontes aprovou a ação. “Muito bom esse tipo de ação. Os motoristas precisam entender que não dá pra misturar bebida e direção”, declara.

O passageiro Cristiano Santos concorda. “As pessoas precisar ser lembradas sempre dessas coisas para ter mais cuidado no trânsito”, afirma Cristiano.

A integrante da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT, Heloísa Rezende, fala sobre o objetivo da campanha. “Queremos que as pessoas aproveitem o período do carnaval, mas sem relaxar quanto às boas escolhas para que tenhamos paz no trânsito”, explica.

Confira a programação educativa da SMTT para o período carnavalesco:

12/02 (quarta-feira)

Blitz educativa em parceria com CPTran

Local: Avenida João Rodrigues – Bairro Industrial

Horário: 7h

18/02 (terça-feira)

Ação de conscientização “Se beber, não dirija”

Local: faixas de pedestres do Terminal DIA

Horário: 7h

19/02 (quarta-feira)

Ação de conscientização “Se beber, não dirija”

Local: Avenida Tancredo Neves (trecho próximo ao Huse)

Horário: 7h

20/02 (quinta-feira)

Blitz educativa em parceria com CPTran

Local: Arcos da Orla da Atalaia

Horário: 20h30

21/02 (sexta-feira)

Ação de conscientização

Local: Avenida Mamede Paes Mendonça – Centro

Horário: 8h30

