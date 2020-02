Escolas da Rede estadual iniciam ano letivo com recursos em caixa

O ano letivo das unidades escolares estaduais iniciou oficialmente nesta sexta-feira, 7, com uma boa notícia. O Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais do Governo de Sergipe (Profin) disponibilizará para as 336 escolas e colégios da rede pública de Sergipe um orçamento de R$ 3.750.343,50 a serem investidos na merenda escolar, em projetos para o ensino médio e em custeio que abrange despesas administrativas.

O valor geral será depositado em duas parcelas iniciais: a primeira parcela refere-se ao Profin Merenda e a segunda, ao Custeio (projetos do ensino médio e custeio de despesas administrativas). Ao logo do ano as escolas receberão mais duas parcelas, totalizando quatro em caixa.

A composição do valor anual a ser transferido às unidades escolares será computada as matrículas finais do Censo Escolar/INEP do ano imediatamente anterior ao dos repasses, considerando os níveis, as etapas e modalidades de ensino, educação em tempo integral, ensino profissionalizante e educação especial, e o cálculo é baseado no número de alunos e valores de ponderação referentes à oferta da modalidade.

“É fundamental as escolas terem recursos para desenvolver suas atividades. Estamos voltando o espírito do programa, ao fato de que a escola precisa iniciar o ano letivo com recurso. Por problemas de prestação de contas, algumas escolas não estavam conseguindo executá-los. Quando elas recebiam já estavam no meio do ano, e se perdia o melhor momento para iniciar a execução dos projetos pedagógicos”, explica o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), professor Josué Modesto.

Para a merenda escolar, o Governo de Sergipe, por meio da Seduc, disponibiliza recursos da ordem de R$ 1.456.956,00 na compra de até 12 itens e gêneros alimentícios complementares à merenda, a exemplo de temperos e condimentos, ovos, óleos vegetais e diversos tipos de verduras.

No orçamento disponibilizado para a segunda parcela a ser depositada em caixa das escolas, constam R$ 274.000,00 para custeio de projetos das unidades escolares que ofertam o ensino médio, e mais R$ 2.012.373,50 para demandas administrativas das 336 escolas e colégios da rede estadual. “A escola definirá, no seu planejamento, o que é necessário para o desenvolvimento de projetos e orçamento de custeio. Para a merenda, são gêneros de complementos dispostos em portaria”, explica a professora Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase).

As escolas poderão adquirir materiais de consumo necessários ao funcionamento, descartáveis, material de limpeza, entre outros serviços e projetos destacados no art. 5º. da Portaria nº 0555/2020, de 31 de janeiro de 2020.

Julita Batista, diretora do Serviço de Apoio Financeiro aos Programas e Projetos Escolares do Dase (SAFFPE/Dase), explica que somente as escolas que ofertam o ensino médio receberão recursos para projetos. Ela lembra que é importante os diretores observarem a portaria que regimenta todo os dispositivos do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais do Governo de Sergipe (Profin).

