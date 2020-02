Ezequiel Leite critica alagamentos em bairro no município de Capela

09/02/20 - 07:40:20

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), se mostrou preocupado com os alagamentos registrados no bairro Sobradinho, na sede do município, após as chuvas registradas, essa semana. Segundo ele o problema se agravou na gestão da atual prefeita Silvany Sukita, com equívocos técnicos nas obras realizadas pela Prefeitura naquela comunidade.

Os moradores do bairro estão revoltados com as obras de calçamento realizadas pela atual gestão que, por um erro técnico, sempre quando chove a água acumulada não tem como escoar. “É um desespero para aqueles moradores! Vi um vídeo feito na localidade e fiquei estarrecido. As pessoas me procuram, reclamam e estão revoltadas”.

Ezequiel lembrou ainda que estamos em pleno verão e que, o problema precisa ser resolvido o quanto antes, porque quando o inverno chegar, os moradores ficarão ilhados, correndo o risco de terem perdas materiais e de contaminação. “Fizeram a obra de qualquer jeito, sem o devido cuidado, sem avaliar as consequências! Uma chuva de 30 minutos deixou tudo alagado! Isso é eficiência? Isso é falta de gestão!”.

O ex-prefeito explicou que a situação é ainda mais preocupante porque o município não dá a devida assistência na Saúde e no Social. “Já vivemos dias de muita dificuldade, onde o País passa por uma reestruturação. Dias seguidos de chuva podem resultar em muitas perdas materiais. Estamos falando de pessoas humildes, gente pobre que não tem condições de gastar o pouco que ganha para renovar os móveis de suas casas”.

“Além do aspecto social, tem a questão da Saúde Pública. A cidade não tem um posto que atenda a contento. Faltam profissionais, faltam medicamentos. As pessoas sofrem para marcar um consulta ou um exame. É vergonhoso! E água acumulada pode aumentar o risco de contaminação, em especial para idosos e crianças. O povo do Sobradinho, que paga seus impostos, não está sendo respeitado pela prefeita Silvany Sukita”, critica Ezequiel.

Da Assessoria de Imprensa