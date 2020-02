FÁBIO HENRIQUE DEFENDE OS TAXISTAS PARA SUPERINTENDENTE DO INMETRO

Depois de defender os taxistas na sessão plenária da Câmara Federal, o deputado Fábio Henrique (PDT/SE) foi à Superintendência Nacional do Inmetro, nesta quinta (6). O deputado federal foi recebido pela superintendente nacional do órgão, Rosana Flores, e reforçou que essa é uma atitude que gera mais uma cobrança para os taxistas.

Fábio Henrique reforçou para a superintendente que não concorda na Portaria 338/2019, que estabelece a colocação de uma fita na aferição do taxímetro que tem o valor de R$ 500,00. “A senhora precisa avaliar o fato que os taxistas já vêm sendo muito penalizados”, argumentou.

A superintendente Rosana Flores informou que essa portaria foi amplamente debatida, inclusive com a categoria dos taxistas de todo o Brasil, e que tem o objetivo de segurança. De acordo com ela, essa será uma exigência a ser vigorada em 2021, para que tudo seja feita de forma tranquila.

“Continuaremos nossa luta, buscamos a informação técnica e agora iremos para outras instâncias com o objetivo que seja suspensa a ação dessa portaria”, disse Fábio Henrique. O deputado também declarou que: “em junho, entra em vigor as novas regras da liberdade econômica e pode ser que com isso o Inmetro não tenha mais competência para aferir taxímetro ou coisa que o valha”.

O deputado Fábio Henrique tem conversado com os taxistas e tem enfatizado que estes precisam encontrar meios de modernização para serem competitivos. Para Fábio, os prefeitos também precisam repensar as taxas para que os taxistas não fiquem sendo sempre penalizados.

Na tarde de quarta (05), o deputado federal Fábio Henrique usou a tribuna da Câmara Federal para expressar a sua indignação. Ele registrou o seu repúdio à nova determinação do Inmetro. “Reafirmo severamente a minha luta a favor dos taxistas, que tanto têm lutado para garantir o seu sustento e de suas famílias”, finalizou o deputado.

