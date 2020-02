SÃO CRISTÓVÃO LANÇA PSS COM VAGAS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09/02/20 - 09:17:26

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST), anuncia a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária e formação de Cadastro Reserva. As vagas ofertadas são para Cuidador; Educador Social (nível médio); Assessor Jurídico; Assistente Social; Nutricionista; e Psicólogo,

As inscrições ocorrerão entre os dias 17 e 19 de fevereiro de 2020, das 9h às 14h, e serão realizadas presencialmente no CRAS São Cristóvão, sendo o acesso dado pela área externa, na Rua João Bebe Água. Os profissionais atuarão na rede socioassistencial do município.

O candidato deverá deve preencher a Ficha de Inscrição (contida no edital) de acordo com o nível de escolaridade. Além de apresentar original e entregar cópias: Documento de identificação com foto; CPF; Comprovante de quitação do Serviço Militar (apenas para o sexo masculino); Certidão de quitação eleitoral; Diploma de Nível Superior, de acordo com a função escolhida; Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com a função escolhida; Registro de Classe (apenas para os profissionais de nível superior); e Títulos.

Acesse o edital do PSS.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Cristóvão