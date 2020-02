SERVIÇOS GRATUÍTOS DE SAÚDE SERÃO OFERECIDOS NO CALÇADÃO DA 13 DE JULHO

09/02/20 - 09:29:00

Yoga, alongamento, aeróbica, treinamento funcional, fit dance, strong by zumba, aferição de pressão arterial e avaliação de massa corporal são algumas das atividades que serão oferecidas no ‘Projeto Verão Saúde’, nos dias 12 e 13, no Calçadão da Praia Treze de Julho, Zona Sul de Aracaju.

O evento, realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), está na 10ª edição e tem como objetivo estimular hábitos saudáveis e levar mais qualidade de vida à população. Para participar, não é necessário realizar inscrição prévia, basta ir ao espaço montado no Mirante da Treze de Julho.

A ação também oferecerá testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, além de receber aconselhamentos da equipe do Programa de DST/Aids, da Secretaria de Estado da Saúde.

“Mais um ano estamos juntos nesta ação de levar informação e saúde à população. Estaremos no local com uma unidade móvel, onde serão feitos os testes e aconselhamentos, além do camisildo distribuindo preservativos e informativos sobre as DST’s”, explica o médico Almir Santana, coordenador do programa.

Fonte: Assessoria do evento