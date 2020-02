Banese oferece crédito rural para impulsionar economia

10/02/20 - 10:09:42

O ano de 2020 promete ser dos mais promissores para agropecuária nacional e também a sergipana. Segundo dados do Ministério da Agricultura, os indicadores de safra e de preços agrícolas mostram estimativas preliminares para o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em R$ 674,8 bilhões, 7% superior na comparação com 2019.

Ano passado, a agricultura e a pecuária foram destaques para o faturamento recorde da agropecuária brasileira, gerando um total de R$ 630,9 bilhões. “O ano foi marcado pelo crescimento extraordinário da produção de milho e pelo ótimo desempenho da pecuária em Sergipe”, diz Bruno Santiago, gerente da Área de Crédito de Desenvolvimento do Banese.

Segundo informações da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), a safra de milho 2019/2020 deve atingir mais de 760 mil toneladas. Os números oficiais da pecuária ainda não foram fechados e divulgados.

Crédito BaneseO Banco do Estado de Sergipe – Banese oferece linhas de crédito rural com taxas diferenciadas e prazos atrativos para atividades agrícolas e pecuárias. Entre as principais destinações das linhas de financiamento estão o custeio de agrícolas (culturas de milho, feijão, cana-de-açúcar, fruticultura em geral, entre outras) e o custeio de atividades pecuárias (aquisição de animais bovinos para recria/engorda e aquisição de ração animal).

Os financiamentos do crédito rural Banese são direcionados para clientes pessoa física e pessoa jurídica (empresas que desempenham atividades agropecuárias). O valor limite é definido pelo Banco Central e os prazos para pagamento dos empréstimos vão de acordo com a finalidade do projeto. “Estamos confiantes no crescimento da agropecuária sergipana e trabalhando com os melhores prazos e taxas do mercado. Nosso crédito rural é simples, rápido e fácil de contratar”, afirma Bruno Santiago.

Fonte e foto: Ascom/Banese