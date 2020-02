BPTUR PRENDE QUATRO SUSPEITOS POR TRÁFICO DE DROGAS E APREENDE ARMA

10/02/20 - 14:16:11

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam neste domingo (09) quatro pessoas por suspeita de tráfico de drogas e apreenderam uma arma de fogo no bairro Coroa do Meio, Zona Sul da capital.

Durante a noite, as equipes realizavam policiamento de rotina, quando foram acionadas para atender ocorrência de perturbação do sossego no bairro Coroa do Meio.

Diante das informações, os policiais foram até o local e prenderam quatro pessoas por suspeita de tráfico de drogas. Na ação, 783 gramas de maconha e um revólver calibre 38 com oito munições foram apreendidas.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção de procedimentos sobre o caso.

Informações e foto Ascom PM/SE