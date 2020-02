Caminhão interativo leva diversão e conhecimento a Poço Verde e Itabaiana

10/02/20 - 16:25:03

Turma do Zé da Luz também estará apresentando espetáculo teatral gratuito, durante a caravana do projeto Nossa Energia da Energisa em Sergipe

Nesta semana, o caminhão interativo da Energisa Sergipe marcará presença nos municípios sergipanos de Poço Verde e Itabaiana levando diversão, conhecimento e uma grande novidade. Desta vez, a caravana do projeto Nossa Energia contará com a participação especial da Turma do Zé da Luz. Durante o espetáculo teatral gratuito, promovido pelo Conselho de Consumidores da Energisa, são compartilhadas, de forma lúdica, dicas de uso seguro e eficiente da energia elétrica.

Nestas terça e quarta-feira, 11 e 12 de fevereiro, o veículo estará estacionado no calçadão da avenida Epifânio Dórea (conhecido como praça da feira), Centro de Poço Verde. Já nos dias 13 e 14 de fevereiro, estará na praça General João Pereira (próximo a Escola Estadual Dr. Airton Teles), Centro de Itabaiana. O caminhão ficará aberto à visitação das 8h às 17h e também beneficiará aqueles que já são cadastrados na Tarifa Social com a troca de lâmpadas antigas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas eficientes de LED.

Para ganhar até quatro novas lâmpadas, o titular da conta que já for classificada como baixa renda deve se dirigir ao veículo levando as lâmpadas antigas incandescentes e fluorescentes e apresentar documentos como o RG, CPF e a conta de energia elétrica para realizar a troca.

O caminhão é equipado com aparelhos de alta tecnologia, salas de atendimento, tela para cinema, palco para teatro, projeções interativas, jogos sobre geração de energia e consumo consciente e oferece experimentos científicos para o público infanto-juvenil conhecer os riscos e benefícios da energia elétrica.

Serviço

O quê? Caminhão do projeto Nossa Energia em Poço Verde e Itabaiana

Quando? 11 a 14 de fevereiro, das 8h às 17h.

Onde? Dias 11 e 12, no calçadão da avenida Epifânio Dórea (conhecido como praça da feira), Centro de Poço Verde; dias 13 e 14, na praça General João Pereira (próximo a Escola Estadual Dr. Airton Teles), Centro de Itabaiana.

Acesso? Livre.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação