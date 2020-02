Perrengue meteorológico! Agatha Moreira e Rodrigo Simas tem voo cancelado na Itália e brincam: “Quem tem boca muito grande fica em Roma”.

10/02/20 - 16:03:23

Nem só de diversão e experiências totalmente positivas se faz a vida dos viajantes. Os perrengues (chiques ou não) também acontecem. Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão aí pra provar.

De férias pelo mundo, eles começaram a viagem curtindo dias de sol e mar nas paradisíacas Ilhas Maldivas e seguiram para a friaca numa Eurotrip, que englobou, até o momento, Austria, Holanda e Itália.

A chegada ao próximo destino, porém, acabou sofrendo imprevistos meteorológicos. Nesta segunda-feira (10.02), ainda em Roma, no aeroporto rumo a Londres, o casal – que está compartilhando no Instagram parte da rotina da viagem que já dura mais de 23 dias – surgiu nos Stories pra contar que teve o voo que pegariam cancelado por condições climáticas.

E como lidar com o que não se pode controlar? No caso deles, escolheram o bom humor. “Se quem tem boca vai a Roma, quem tem boca muito grande fica em roma”, disse a atriz, brincando com o ditado popular (que na verdade diz “vaia Roma”) e seus lábios carnudos.

“Voo cancelado por causa da tempestade que chegou a Londres. E é isso. A gente vai ficar em Roma”, explicou.

Um tempo depois, a atriz voltou aos Stories repostando vídeos da ABC News que mostram aviões tentando pousar no aeroporto de Londres e tendo que arremeter, tudo com bastante dificuldade por causa dos ventos fortes causados pela tempestade Ciara. “Obrigada, Deus, pelo voo cancelado”, escreveu aliviada.

Fonte/Foto: globo.com