COMERCIANTE MORRE APÓS COLIDIR O VEÍCULO EM UMA RESIDÊNCIA NO INTERIOR

10/02/20 - 11:29:02

Um comerciante conhecido por “Quinzinho”, morreu na noite deste domingo (09), após colidir o seu veículo VW, Saveiro, contra uma residência, localizada nas proximidades do povoado Ranchinho, localizado no município de Porto da Folha.

As informações são de que ele teria participado de uma festa de inauguração de um estabelecimento comercial, no povoado Niterói, e quando retornava, acabou perdendo o controle da direção e bateu no muro de uma casa.

A polícia foi acionada e esteve no local, solicitando a presença do IML para recolher o corpo. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.