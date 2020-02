Deputados participam da posse da nova presidente da UNALE

10/02/20 - 17:01:55

O presidente da Casa Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), participou na manhã de hoje, 10, da posse da nova presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), a deputada Ivana Bastos (PSD). O evento, que reuniu diversos deputados do parlamento de Sergipe e demais estados do Brasil, ocorreu na sede da entidade, em Brasília. A Unale congrega a união dos 1059 deputados estaduais das 27 casas legislativas do país.

Deputados de Sergipe participaram da posse da nova presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), a deputada Ivana Bastos (PSD)

Em sua exposição, após saudar os demais deputados do Brasil através dos colegas deputados de Sergipe, Georgeo Passos (Cidadania), Kitty Lima (Cidadania), Doutor Samuel (Cidadania) e a deputada Goretti Reis (PSD) que também participaram da solenidade, o deputado Luciano Bispo parabenizou a nova presidente da Unale, desejando êxito na gestão. A deputada foi empossada para o biênio 2019/2020.

” Quero parabenizar a deputada Ivana Bastos, uma baiana autêntica e trabalhadora que irá substituir o ex-presidente, o deputado Kennedy Nunes. Sucesso nessa nova meta”, declarou Luciano Bispo.

“Quero iniciar minha gestão agradecendo a presença e a confiança dos parlamentares de todo o País, que acreditam que podemos fazer a diferença”, discursou a presidente da Unale, Ivana Bastos, logo após ser diplomada e assinar o termo de posse.

O tema do novo mandato foi apresentado hoje, será “Unale 2020, uma nova década”, e irá trabalhar em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude. O objetivo é aproximar a juventude da política e trabalhar o empreendedorismo e novas tecnologias.

Durante evento também foram empossados os demais membros da nova Diretoria Executiva.

Foto: Marcelo Eloy- Assessoria Kitty Lima

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese