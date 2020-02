DIRETÓRIO DO DC EMITE NOTA DE REPÚDIO POR ATITUDE DO CIDADANIA E EMISSORA TV

10/02/20 - 10:10:37

A Executiva Estadual do DC de Sergipe, reunida na noite de sexta-feira (7), em Aracaju, decidiu, por unanimidade, vir a público e demonstrar seu mais veementemente repúdio à atitude do Cidadania e da TV Atalaia, que, de forma deliberada e antidemocrática, excluíram de suas respectivas pesquisas de intenção de voto para Prefeito de Aracaju o nome do pré-candidato Delegado Paulo Márcio (DC).

A pré-candidatura do Delegado Paulo Márcio no pleito deste ano vem sendo veiculada desde setembro de 2019 pelos principais veículos de comunicação do Estado, não havendo, portanto, justificativa plausível para a exclusão do seu nome das sondagens realizadas pela Empresa Certa Consultoria e Pesquisas, ligada ao Cidadania, e pelo Instituto Única de Pesquisas, contratado pela TV Atalaia.

No entendimento do DC de Sergipe, as condutas ora denunciadas atendem a interesses escusos e inconfessáveis, na medida em que induzem a erro os eleitores entrevistados e findam por produzir resultados que não condizem com a realidade.

O DC reafirma sua crença na democracia e sua confiança nas instituições que zelam pela lisura e transparência do processo eleitoral, ao mesmo tempo em que apela à responsabilidade e ao bom senso dos veículos de comunicação, partidos políticos e institutos de pesquisa na realização de sondagens eleitorais e divulgação de resultados, reservando-se, outrossim, o direito de adotar a qualquer tempo, em âmbito judicial, as medidas necessárias para garantir o tratamento igualitário entre todos os partidos e pré-candidatos a cargos eletivos.

Aracaju (SE), 9 de fevereiro de 2020.

Airton Costa

Presidente da Executiva Estadual do DC