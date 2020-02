Equipe da Unit conquista o bicampeonato em disputa de LoL

10/02/20 - 08:05:36

O segundo título consecutivo conquistado pela equipe de LOL configura a qualidade dos atletas que disputaram o pódio durante o Projeto Verão

O ESerigy Summer realizado durante do Projeto Verão, em Aracaju(SE) registrou acirradas disputas entre equipes de LoL, CSGO, Street Fighter, Fifa20, PES20 e Smash Bros.

No League of Legends- LoL, a equipe da Unit agitou a torcida presente na arena montada na praia da Atalaia e com a vitória conquistou pelo segundo ano consecutivo o título de melhor equipe do estado. Com a transmissão ao vivo foi possível prestigiar e conferir a qualidade da equipe que representa a IES sergipana.

“Foi um campeonato muito bem organizado pela PMA dentro do Projeto Verão onde estiveram presentes várias modalidades esportivas. Os games foram os jogos mais disputados e a equipe da Unit se destacou com a conquista pela segunda vez do primeiro título do campeonato”, diz o coordenador de Esportes da Unit, Walter Thiessen.

O resultado da vitória por 3×0 rendeu ao time os melhores elogios por parte do público especializado em LOL fortalecendo assim a autoestima do time que já se prepara para as próximas competições que acontecem no cenário nacional, especialmente para os JUBs, cujo calendário tem encerramento marcado para o mês de outubro, em Brasília. “Esse é o maior evento esportivo universitário e é interesse da equipe apresentar a expertise adquirida ao longo dos próximos meses de treinos”, finalizou Thiessen.

Fonte e foto Ascom/Unit