Governo lança edital para publicação de livros alusivos aos 150 anos do Centro de Excelência Atheneu Sergipense

10/02/20 - 13:16:30

Os interessados terão de 14 fevereiro a 5 de março de 2020 para submeter as propostas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), torna público o Edital nº 04/2020 e convida professores da rede pública da educação básica sergipana, bem como pesquisadores em geral, a apresentarem propostas para publicação de livros científicos digitais e/ou impressos, por ocasião do centésimo quinquagésimo aniversário do Centro de Excelência Atheneu Sergipense. A inciativa é coordenada pelo Programa Editorial da Seduc, em parceria com a empresa de Serviços Gráficos de Sergipe (Segrase). Os interessados terão de 14 fevereiro a 5 de março de 2020 para submeter as propostas.

Cumprindo mais uma proposta das metas para a Educação do Plano Estadual de Governo (2019-2022), no qual está previsto o apoio à publicação e divulgação de obras culturais e artísticas de autoria de professores da rede pública da educação básica sergipana, o Governo Estadual inaugura a ‘Coleção Histórias de Sergipe’, tendo em vista a promoção do livro e da leitura como ferramentas indispensáveis à democratização do acesso ao conhecimento sobre instituições e atores sociais da história sergipana.

De acordo com o professor Sidiney Menezes Gerônimo, coordenador do Programa Editorial da Seduc, a Secretaria de Educação dá toda a estrutura educacional, que envolve seus atores sociais, como professores, técnicos, gestores, estudantes e toda a comunidade envolvida com a educação, a oportunidade de viabilizar a divulgação de bons trabalhos e que não têm sido percebidos pela sociedade. “A editora tem a missão de fazer o trabalho que a gente produz aparecer para a comunidade sergipana, e assim socializar a informação, a leitura, e cultivar uma política cultural do livro que chegue a todos”, explicou.

Para submissão das propostas, o livro deve ter, no mínimo, 100 e, no máximo, 200 páginas, contadas a partir da folha de rosto, sendo recusados, automaticamente: arquivos fora dos limites aqui estabelecidos e propostas que não tenham como objeto de estudo a instituição de ensino homenageada.

O edital ainda regulamenta a editoração e a publicação de livros científicos que sejam relevantes para o conhecimento e para a compreensão do papel histórico, educacional e social do Centro de Excelência Atheneu Sergipense.

Para tanto, os livros a serem publicados e seus proponentes deverão atender aos seguintes critérios: é obrigatória a natureza inédita do livro; o/a proponente deverá, se contemplado/a, celebrar contrato de cessão de direitos autorais com o Programa Editorial da Seduc, para que a obra possa ser acessada livremente por meio de repositórios institucionais ou de publicação eletrônica; o apoio da Editora Seduc e da Segrase deverá ser mencionado de forma destacada, por meio da apresentação dos logotipos dessas instituições na capa ou contracapa da publicação, observando os critérios estabelecidos no programa; dos livros publicados em formato impresso, 10% (dez por cento) ficam sob a posse da Segrase, 30% (trinta por cento) são propriedades do a autor/a da proposta e 60% (sessenta por cento) pertencem à Editora Seduc, que viabilizará sua distribuição para instituições públicas de ensino e de gestão da informação do Estado de Sergipe.

Cronograma do edital

Descrição Datas limites Lançamento do edital 07/02/2020 Período para submissão das propostas 14/02 a 05/03/2020 Período de julgamento das propostas submetidas 06/03 a 20/03/2020 Divulgação dos resultados no portal da Seduc 23/03/2020 Período para interposição de recurso 24/03 a 26/03/2020 Divulgação dos resultados dos recursos no portal da Seduc 30/03/2020 Divulgação do resultado final no portal da Seduc 31/03/2020

Saiba mais sobre o Programa de Apoio à Publicação de Livros acessando o edital: http://seduc.se.gov.br/ARQUIVOS/EDITAL%20N%C2%B0%2004-2020.PDF

Assessoria de Comunicação da SEDUC