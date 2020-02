Inscrições para Maratoninha APCEF/SE Kids estão abertas

10/02/20 - 08:40:59

Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Maratoninha APCEF/SE Kids, corrida voltada para o público infantil. O evento será realizado no próximo doa 16 de fevereiro no Clube da Caixa. Podem ser inscritas crianças com idades entre 2 e 14 anos. O percurso será proporcional a cada faixa etária.

O associado APCEF/SE pode inscrever sua criança ou adolescente dependente na secretaria do Clube, todos os dias da semana em horário comercial. Quem não é associado da APCEF/SE pode fazer inscrição pelo site centraldacorrida/maratoninhaapcef2020 ou de forma presencial na Metaltec, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, 675, bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE. A inscrição ainda pode ser feita pelo whatsapp 99888-1760 sem burocracia, com pagamento via depósito, sem taxa de serviço.

A taxa de inscrição para o público em geral é de R$ 40 por criança inscrita. Já dependentes de associados da Associação do Pessoal da Caixa – APCEF/SE – pagam R$ 30. A inscrição dá direito a medalha, camisa, nº de peito, bolsa e estojo. Cada criança inscrita receberá ainda quatro pulseiras de acesso ao clube da APCEF/SE mais dois convites especiais. Cada um garante o acesso a seis pessoas para vir quando quiser visitar o Clube novamente.

Antes e depois da Maratoninha APCEF/SE Kids, a criançada e os pais poderão desfrutar do Espaço Kids, com degustação de açaí, massagem, alongamento e dança fitness com equipe G3, show com a banda Sol Kids, recreação especial e muitas brincadeiras.

Com informações da assessoria