JOVEM DE 18 ANOS EFETUA DISPARO PARA O ALTO, É CONTIDO, ESFAQUEADO E MORRE

10/02/20 - 05:35:00

Um jovem de 18 anos, identificado como Paulo Matos Santos Ferreira, 18 anos, morador no bairro Loiola II, no município de Lagarto, morreu na noite deste domingo (09) após ser atingido por golpes de faca.

As informações são de que o jovem teria sido esfaqueado após ter sacado uma arma de fogo e efetuado alguns disparos para o alto em um evento na Rua do Riachão. Ele foi contido por outras pessoas que estavam no local, sendo tomada a sua arma de fogo e em seguida ele acabou sendo agredido fisicamente e em seguida atingido por um golpe de faca.

A vitima conseguiu sair correndo e chegar até a localidade conhecida por “baixa da Gia”, onde populares o pegaram e levaram para o Hospital de Lagarto, porém devido a gravidade do ferimento ele não resistiu e morreu.

Policiais do 7º Batalhão estiveram no local fazendo os levantamentos e constatou que não havia previsão nem autorização de policiamento para a realização do evento.