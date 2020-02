LAÉRCIO É CONSIDERADO PELO MOVIMENTO BRASIL200 É CONSIDERADO MAIS PRODUTIVO

Em evento realizada pelo Movimento Brasil200 o deputado federal, Laércio Oliveira, foi um dos homenageados pelo trabalho realizado em 2019, sendo o mais produtivo na Câmara dos Deputados. A homenagem ocorreu na sexta-feira, dia 7, no Quality Hotel em Aracaju.

Também participaram do evento os sergipanos Davi Calazans, que atua na assessoria da ministra Damares Alves do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e a delegada Danielle Garcia, que trabalhou com o ministro Sérgio Moro, atuando como coordenadora do Programa Nacional de Fortalecimento das Polícias Judiciárias no Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, do Ministério da Justiça. Eles falaram da experiência vivida assessorando o governo federal.

O deputado Laércio falou que acompanha o trabalho de Davi e Danielle em Brasília. “Eles tem atuação e portas abertas nos respectivos ministérios, cada um contribuindo com seu conhecimento para ajudar a população. Parabéns a Davi pelo trabalho com a ministra Damares, que é minha amiga. Nos conhecemos há muitos anos. Já a delegada Danielle Garcia, que também é minha amiga, muitos não sabem, mas ela também dava treinamento de combate à corrupção as pessoas da área de Segurança Pública”, enfatizou Laércio citando que não poderia deixar de agradecer ao Brasil 200 pelo apoio dado na campanha passada e pelo acompanhamento que fazem com o seu mandato parlamentar contribuindo com sugestões.

O fundador do Movimento Brasil200 em Sergipe, Lucio Flávio Rocha, afirmou que este ano repetirá a experiência de sabatina para candidatos a prefeito e vereador das próximas eleições. Assim como aconteceu em 2018 para os cargos do executivo e do legislativo.

“Tivemos um evento de proporções menores, mas de uma qualidade de conteúdo ímpar. Foi difícil encerrar o encontro que já passava das três horas de debate e discussões. Foi muito rico e proveitoso”, citou Lúcio Flávio.

“O bom diálogo e eventos propositivos fazem com que o Brasil200 desperte ainda mais a discussão política do nosso Estado. Sem abrir mão de nossas crenças e valores, o grupo acompanha e sugere pautas para um avanço maior da direita em Sergipe”, falou o coordenador do Movimento, Dilermando Júnior.

Também foram homenageados o deputado estadual, Georgeo Passos, e o senador, Alessandro Vieira, que não pode comparecer ao evento, mas mandou um vídeo pela sua assessoria.

