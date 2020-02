MOTOCICLISTA COLIDE COM ANIMAL E MORRE NA SE-425 NO MUNICÍPIO DE TELHA

10/02/20 - 06:00:50

Os animais soltos nas rodovias que cortam o estado de Sergipe continuam provocando acidentes com vitimas fatais.

Na noite deste domingo (09), mais um motociclista acabou perdendo a vida após colidir com um cavalo nas proximidades do povoado Bela Vista, onde a vítima morava, no município de Telha.

As informações são de que a vitima trafegava pela rodovia SE-425, entre os municípios de Cedro de São João e Telha quando colidiu com um cavalo. Devido a gravidade dos ferimentos, a vitima morreu no local.