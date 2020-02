Pesquisadora da Unit estreia em programa da Globo News

10/02/20 - 14:44:01

Camila Vorkapic fala sobre efeitos da meditação para saúde mental

A Doutora em Psicologia (UFRJ), com pós doutorado em Ciências da Saúde (UFS) e Pesquisadora do Laboratório de Biociências da Motricidade Humana na Unit, Camila Vorkapic será a entrevistada desta terça-feira, do programa “Desacelera”, exibido pela Globo News. No programa que vai ao ar às 21h30, a professora da Medicina, Psicologia e Educação Física fala sobre meditação e como essas práticas influenciam na saúde mental.

“A proposta do programa é mostrar que é possível desacelerar o ritmo. A gente sente que as pessoas querem isso, mas não sabem exatamente como fazer. Experimentando técnicas corretas uma boa instrução e as práticas mais apropriadas não tem como não se valer dos benefícios, de levar isso para o dia a dia e responder de forma mais resiliente as situações estressantes”, disse.

A docente foi indicada para o terceiro episódio da série, que está em nova temporada, por conta de suas pesquisas desde o doutorado na Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) com pacientes que apresentavam quadros de pânico. “O apresentador Pedro Neville revelou que ficou curioso porque sempre que fazia pesquisa relacionada ao assunto na internet o meu nome aparecia. O que para mim foi uma surpresa porque existem vários outros pesquisadores com essa linha de estudo”, confidenciou.

O programa foi gravado no Rio de Janeiro enquanto Camila Vorkapic participava de uma banca de doutorado e ministrava curso sobre respiração em saúde mental e toda ciência dessa prática. “Participar de um programa para falar sobre a nossa pesquisa é sempre muito gratificante. É sinal de que, mesmo com todas as limitações para se fazer pesquisa no Brasil, o cientista ainda consegue apresentar resultados. Então, se a produção do programa chegou no meu nome é porque algum impacto esse trabalho apresentou. Isso é muito recompensador”, finalizou.

Fonte e foto assessoria