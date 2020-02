POLÍCIA MILITAR REALIZA MAIS UMA OPERAÇÃO SERGIPE MAIS SEGURO NA CAPITAL

10/02/20 - 14:31:24

Foram realizados diversos bloqueios de trânsito e reforço no patrulhamento ostensivo

Mais uma Operação Sergipe Mais Seguro aconteceu entre a última sexta-feira, 7 e o final do domingo, 9, em toda capital e região metropolitana.

O reforço do policiamento ocorreu com a participação de diversas unidades operacionais com o objetivo de proporcionar maior segurança e coibir crimes em toda região.

Os militares enfatizaram a segurança em bairros da capital e grande Aracaju, onde foram realizados diversos bloqueios de trânsito e reforço no patrulhamento ostensivo em áreas críticas, realizando abordagens a pessoas em atitudes suspeitas.

Todas as prisões e apreensões efetuadas durante os três dias de operação foram direcionadas à Central de Flagrantes.

Fonte: PM/SE