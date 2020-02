CÂNDIDA LEITE, PREFEITA DE RIACHUELO, ACEITA CONVITE E VAI SE FILIAR AO PDT

10/02/20 - 12:56:11

A prefeita do município de Riachuelo, Cândida Leite, aceitou o convite para se filiar ao PDT, a partir do mês de março, juntamente com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

O anuncio foi feito durante uma reunião onde estava presente o marido da prefeita, secretário municipal, que irá presidir o partido no município, vereadores e demais personalidades, que fizeram questão de participar da reunião, inclusive o vereador Marcondes Hipolito, atual presidente do partido no municipio e politico que influenciou bastante a prefeita nessa decisão.

Ao final, o deputado federal Fabio Henrique, anfitrião do encontro, agradeceu a presença de todos e se disse feliz por poder fortalecer mais ainda o PDT.

Com informações e foto da assessoria