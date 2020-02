Prefeita Simone agradece ao Governo do Estado por reconstrução de rodovia

10/02/20 - 15:54:28

Na abertura dos trabalhos do Ano Legislativo da Assembléia, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, falou que a Rodovia que liga os municípios de Tobias Barreto e Riachão do Dantas será reconstruída. Após saber pelo governo que a reconstrução será iniciada em março, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, agradeceu a iniciativa.

Simone destacou em suas redes sociais que a reconstrução da rodovia como uma conquista fruto de uma luta de todos. “Estou muito feliz com a notícia que o nosso governador anunciou recentemente na Assembleia Legislativa, confirmando que as obras de reconstrução da rodovia que liga o nosso município de Riachão do Dantas a Tobias Barreto serão iniciadas no mês de março. Essa é uma conquista fruto de uma luta de todos que contou com a sensibilidade de Belivaldo” agradeceu a prefeita

Belivaldo anunciou a reconstrução das rodovias após discutir a situação atual das rodovias do Estado. Segundo o governador, Sergipe tem cerca de 500km de rodovias que estão precisando de reconstrução.

As obras serão realizadas em mais de uma rodovia, serão na Rodovia João Bebe Água e logo após a Rodovia que liga o município de Tobias Barreto a Riachão do Dantas e assim sucessivamente. ” Vamos começar a reconstruir as nossas rodovias que estão em sua maioria em situação de miséria. Nós temos hoje cerca de 500km que precisam de reconstrução imediata.” Explicou o governador Belivaldo Chagas.

Ascom