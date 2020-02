‘Projeto Verão Saúde’ será realizado no Calçadão da Treze de Julho

10/02/20 - 13:30:31

Evento da CAASE é aberto à sociedade.

O Calçadão da Praia Treze de Julho é conhecido como um dos pontos mais movimentados de práticas esportivas na Zona Sul de Aracaju. Entre os dias 12 e 13 de fevereiro, será o cenário da 10 edição do ‘Projeto Verão Saúde’ realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE).

“Nós começamos o ano fazendo um debate sobre a saúde mental e agora chegamos com o Projeto Verão Saúde, também pensando no bem estar da advocacia sergipana e seus familiares. Durante dois dias, levaremos vários benefícios através dos serviços gratuitos”, afirma a presidente Hermosa França.

Nesta edição, o projeto traz como novidade as aulas de yoga, que se somam a atividades como alongamento, aeróbica, treinamento funcional, fit dance, strong by zumba, aferição de pressão arterial e avaliação de massa corporal.

“Para participar não é necessário realizar inscrição prévia, basta ir aos espaços montados no local. O objetivo é estimular hábitos saudáveis e levar mais qualidade de vida à advocacia e comunidade”, conta a vice-presidente da CAASE, Susan Manuela Cruz.

Quem passar pelo local, poderá fazer testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, além de receber aconselhamentos da equipe do Programa de DST/Aids, da Secretaria de Estado da Saúde. “Mais um ano estamos juntos nesta ação de levar informação e saúde à população. Estaremos no local com uma unidade móvel, onde serão feitos os testes e aconselhamentos, além do camisildo distribuindo preservativos e informativos sobre as DST’s”, explica o médico Almir Santana, coordenador do programa.

A edição 2020 conta com o patrocínio da Celi Stanza e o apoio de Sport Connection, Grupo World Eventos e One Way Corretora de Seguros.

Foto assessoria

Por Anderson Barbosa