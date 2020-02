Salve-se Quem Puder- Luna procura por Helena no Empório Delícia. A mexicana vai em busca da mãe que a abandonou

O objetivo de Luna (Juliana Paiva) estando em São Paulo é encontrar a sua mãe que a abandonou no México com seu pai, Mário (Murilo Rosa). E isso não sai da sua cabeça. No capítulo de Salve-se Quem Puder desta segunda-feira, 10/2, a jovem passa a noite em claro só pensando em ir atrás da mãe.