SergipeTec estimula empresários a participar de chamada pública

Reunião apresentou o novo edital Finep Startups

Estimular o empreendedorismo é uma das missões do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec). É por isso que a Organização Social realiza encontros com empresários instalados no local, com o intuito de orientá-los sobre as especificidades de editais e de outros tipos de oportunidades abertas em todo o país. Exemplo disso ocorreu nesta segunda-feira (10), quando a diretoria do Parque apresentou o edital Finep Startup, cujo objetivo é fortalecer o sistema nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do apoio às empresas brasileiras nascentes de base tecnológica. Vale ressaltar que a parceria entre o SergipeTec e a Finep é de longas datas.

O gestor de Estudos e Projetos de Inovação do Parque, Marcelo Dósea, explicou que a instituição tem buscado iniciativas e projetos de incentivo à geração e ao desenvolvimento de empresas. “A nossa proposta é conversar com os empresários acerca da existência do mercado de editais voltado à captação de recursos, para que as empresas possam desenvolver novas formas de atuação”.

Já o diretor técnico, Diego da Costa, reforçou a ideia de conexão entre o SergipeTec e de empresas nele instaladas, ou interessadas em fazer parte desse ecossistema tecnológico. “O Parque Tecnológico quer e busca atrair e agregar instituições, cuja base de atuação seja tecnológica, dos mais variados setores. Nosso compromisso é auxiliá-las em seu desenvolvimento mercadológico. É só entrar em contato conosco, pelo [email protected], que a gente conversa sobre como funciona o processo do envio de proposta empresarial”, enfatizou.

Entre os participantes, estava o empresário Luis Carlos, da Getinfo Soluções Corporativas. Segundo ele, a cada dia, o SergipeTec trabalha em busca de aproximação, interação mesmo, com as empresas instaladas nele, visando ser um agente de incentivo ao desenvolvimento e à divulgação das mesmas. “É importante mostrar o quê o Parque fomenta, para quê serve, em quê pode ajudar e a identificar quais empresas estão aqui dentro”.

Katiane Estevão, que é mentora de gestão da FASM, frisou que a roda de conversa foi um passo valoroso. “Principalmente, no sentido de fortalecer a posição do SergipeTec como promotora da inovação na região, pois vemos o quanto a instituição mobiliza o ecossistema da Inovação no estado”, completou.

Sobre o edital

O Edital Finep Startups visa disponibilizar recursos financeiros para que Startups, com alto potencial de crescimento e retorno, possam enfrentar, com sucesso, os principais desafios de seus estágios iniciais de desenvolvimento, contribuindo para a criação de vagas de trabalho e geração de renda para o País. A íntegra do Edital e os seus Anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.finep.gov.br/finepstartup, por meio do qual serão realizadas as inscrições.

Fonte e foto assessoria