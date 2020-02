SETE PESSOAS SÃO PRESAS NA LEI SECA E QUATRO FERIDOS EM ACIDENTES NO FIM DE SEMANA

10/02/20 - 07:42:11

A CPTRAN reforçou neste ultimo fim de semana o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

Neste período, vários eventos foram realizados em Aracaju, o que fez com que fosse reforçado o policiamento de trânsito na capital.

De sexta-feira (07) até o domingo (09) sete pessoas foram flagradas por embriaguez ao volante e foram conduzidas a delegacia para o devido procedimento legal.

O serviço de atendimento de acidentes de trânsito (SAAT) registrou seis acidentes com vitimas neste fim de semana, mas apenas lesionadas e não houve mortes no trânsito neste fim de semana.

A CPTRAN só atende acidentes com vitimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT DE Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de transito sem vitimas através do 118.

A CPTRAN também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP DA SSP.

Informações e foto CPTRAN