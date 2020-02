Sistema de videomonitoramento impede furto de equipamentos da Educação

10/02/20 - 06:45:39

No início da manhã deste domingo, 9, um homem invadiu o prédio do Departamento de Educação Basica da Secretaria Municipal da Educação (Semed) e arrombou a porta do local onde estavam instalados os equipamentos de suporte para a realização da matrícula online, que começa nesta segunda-feira, 10. Graças ao sistema de videomonitoramento e a rápida ação da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), a tentativa foi frustrada e o indivíduo encaminhado para a delegacia.

De acordo com o diretor-geral da Guarda, subinspetor Fernando Mendonça, o suspeito foi preso em flagrante, quando estava saindo do prédio. “Ele arrombou o portão do Departamento por volta das 6h15 da manhã. Imediatamente o sistema de videomonitoramento deu o alerta, uma viatura foi até o local e chegou lá no exato momento em que o homem estava saindo. Ele foi encaminhado para a delegacia”.

Para a secretária municipal da Educação, Cecília Leite, a implantação do sistema foi determinante para a segurança do patrimônio escolar e, particularmente, dessa vez, para a manutenção do cronograma da matrícula 2020. “Graças aos investimentos da Prefeitura na segurança escolar, nós conseguimos oferecer uma educação de qualidade aos alunos, oferecendo a matrícula online, evitando que pais e mães durmam em filas nas portas das escolas. Depois do susto, fica nossa gratidão ao trabalho da Guarda que conseguiu frustrar a tentativa de furto dos equipamentos essenciais para o suporte ao processo da matrícula que começa nesta segunda”.

O subinspetor Fernando Mendonça destaca ainda que quase duas mil câmeras estão instaladas e mais de 80 prédios públicos são supervisionados 24 horas por dia. “As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos de escolas, unidades de saúde e secretarias municipais, a fim de dar mais segurança, tanto aos servidores, quanto aos usuários desses locais. Graças a elas conseguimos frustrar mais essa tentativa de roubo”. Este foi 12° preso por tentativa de furto e dano ao patrimônio desde a implantação do sistema pela Prefeitura de Aracaju.

Além disso, as viaturas da Guarda Municipal dispõem de tablets, que possibilitam aos profissionais acompanhar as imagens de onde estiverem, em tempo real e, havendo a necessidade, a viatura mais próxima faz o deslocamento e chega ao local para atender à demanda.

Fonte e foto assessoria