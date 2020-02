SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ESTÂNCIA VOLTARÁ A FUNCIONAR EM SUA SEDE

10/02/20 - 15:42:17

A partir de 20 de fevereiro, atendimento da 7ª Vara Federal voltará a ser feito no Fórum Ministro José de Castro Meira, sua sede oficial..

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) comunica que está marcado para o dia 20 de fevereiro o retorno do funcionamento da Subseção Judiciária de Estância – 7ª Vara Federal de Sergipe em sua sede, o Fórum Ministro José de Castro Meira, situado na Praça Coronel Gonçalo Prado (ao lado da Rádio Esperança), Santa Cruz, Estância, em face da conclusão das obras de reforma no prédio.

A mudança da sede provisória, em Aracaju, será realizada a partir do dia 14 de fevereiro, próxima sexta-feira, não havendo, portanto, atendimento no local. O posto que funciona no prédio da Justiça do Trabalho, em Estância, será o único local de atendimento ao público, entre os dias 14 e 19 deste mês.

Para evitar transtornos, estão mantidas para realização no edifício-sede da JFSE as audiências e perícias anteriormente marcadas.

Justiça Federal em Sergipe