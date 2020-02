Trânsito nas avenidas Adélia Franco e Hermes Fontes será alterado nesta segunda

10/02/20 - 06:00:57

Devido às obras de mobilidade urbana, a Prefeitura de Aracaju informa que o trânsito das avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco, José Carlos Silva, Augusto Franco e Nestor Sampaio continua com alterações nesta segunda-feira, dia 10.

E nas avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco a obra está avançando e haverá novas mudanças no trânsito. O trecho interditado na Hermes Fontes permanece no sentido Sul, mas agora, no trecho entre as avenidas Edélzio Vieira de Melo e Euclides Paes Mendonça. Da Praça da Bandeira até o cruzamento com a Edélzio Viera de Melo o trânsito será liberado, a partir de segunda. No sentido Norte (praias/Centro) continua formado o binário para a circulação dos veículos no mesmo trecho da obra.

Na avenida Adélia Franco, a partir de segunda, além da interdição no sentido Norte da via no trecho entre as ruas Manoel de Oliveira Martins e Gutemberg Chagas, haverá também um bloqueio a partir do Palácio do Governo do Estado até o cruzamento com a avenida Marieta Leite. O trecho em obra será ampliado e o trânsito permanecerá com desvios.

Já na avenida José Carlos Silva, o serviço está concentrado no sentido Sul (Centro/Santa Maria), no trecho entre o cruzamento com a rua João Batista Machado e a rotatória de acesso ao Conjunto Orlando Dantas, e um binário foi montado no sentido contrário da via para garantir a trafegabilidade dos veículos.

Corredor Augusto Franco

Além da construção da nova ciclovia no canteiro central da avenida Augusto Franco, há também outras frentes de trabalho para a recuperação da via: no sentido Norte (Santa Maria/Centro), no trecho entre as avenidas Gonçalo Rollemberg Leite e a Desembargador Maynard; no sentido Sul (Centro/Santa Maria), entre as avenidas Padre Nestor Sampaio e a Tancredo Neves; entre a rua Mariano Salmeron e a avenida Desembargador Maynard; e no trecho entre a rua Santa Catarina e a avenida Tancredo Neves. Onde há frente de trabalho, o trânsito fica em meia pista.

Corredor Beira Mar

As equipes continuam trabalhando no canteiro central localizado no cruzamento entre as avenidas Ivo do Prado e Barão de Maruim; a via está sinalizada e não há grandes impactos no trânsito da região.

Avenida Nestor Sampaio

E com o avanço da fresagem na avenida Padre Nestor Sampaio, os trabalhos estarão concentrados no trecho que vai do cruzamento da avenida com a rua Francisco Moreira até a avenida Hermes Fontes. Haverá desvios no trânsito.

Avenida Coelho e Campos

Nesta segunda, haverá atuação de duas frentes de trabalho: uma entre o cruzamento com a avenida Pedro Calazans e a avenida Dr. Carlos Firpo, e outra entre a rótula da avenida Gentil Tavares e a avenida Pedro Calazans.

Fonte e foto AAN