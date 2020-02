Tumulto em fim de festa na avenida Beira Mar termina com duas pessoas atropeladas

10/02/20 - 05:08:25

Um tumulto ocorrido na noite do último sábado (08) durante a passagem de um bloquinho na Avenida Beira Mar, no Bairro Treze Julho, em Aracaju, terminou com duas pessoas feridas.

As informações passadas por populares são de que as vítimas estavam em um bloquinho e acabaram se envolvendo em um tumulto, na pista sentido Centro/Atalaia, quando foram atingidas por um veículo de passeio que passava pelo local no momento.

Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro às vitimas, uma mulher de 22 anos, com suspeita de luxação e um jovem de 19 anos, com corte no supercílio, escoriações na região do tórax e dor no quadril.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais da capital, onde realizaram exames e foram liberadas na madrugada do domingo (09).