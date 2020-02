Uninassau participa de festival de dança; Evento acontece no Petroclube

10/02/20 - 10:26:59

Integra o Projeto Verão Dance que inclui ritmos variados

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju vai participar do Verão Dance, um festival que celebra a diversidade de ritmos. O evento acontece no próximo dia 15 de fevereiro, a partir das 15h, no Clube dos Trabalhadores da Petrobrás – Petroclube.

A atividade conta com a participação de estudantes do curso de Educação Física da Instituição que participarão das danças, incluindo Zumba e FitDance. Os alunos do curso de Enfermagem e Fisioterapia também estarão no evento, aferindo pressão e oferecendo massagem terapêutica, respectivamente.

O coordenador do curso da UNINASSAU, Kleilson Ricardo de Albuquerque, explicou que o evento é uma parceria da Instituição com o Grupo de Professores de Dança de Aracaju. O objetivo é congregar comunidade acadêmica, dançarinos e sociedade em geral em torno da dança.

Ele ressaltou que o festival será um evento grandioso e que há interesse do curso de Educação Física em que ele passe a ser realizado na UNINASSAU. “Faremos o possível para trazer esse evento para o Centro Universitário. Ele contribui para o desenvolvimento prático dos nossos alunos e a comunidade também poderá se integrar a atividade”, revela o coordenador.

Foto assessoria