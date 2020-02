CAU/SE REALIZA PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

11/02/20 - 11:31:35

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) realiza Processo Seletivo Público de Estágio, por meio de análise de currículo e entrevista, destinado à contratação de estagiário de Ciências Contábeis.

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de uma (01) vaga de estágio e cadastro reserva, por estudante do Ensino Superior, exclusivamente do curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS.

Inscrições

As inscrições no Processo Seletivo de Estágio são gratuitas e deverão ser realizadas com envio de documentação por e-mail: [email protected], de 10/02 a 21/02/2020.

Para mais informações acesse: www.cause.gov.br