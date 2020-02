Deputados de Sergipe tomam posse na diretoria da Unale

11/02/20 - 14:19:26

Com a posse da deputada Ivana Bastos (PSD), eleita para conduzir a presidência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE, as deputadas Kitty Lima (Cidadania) e Goretti Reis (PSD) e os deputados Georgeo Passos (Cidadania) e Doutor Samuel (Cidadania), deputados da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) tomaram posse de cargos frente a nova diretoria da Unale para o biênio 2019/2020. A cerimônia de posse ocorreu na manhã de ontem, dia 10, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília.

Cargos na Unale

Os deputados de Sergipe tomaram posse nos seguintes cargos: a deputada Kitty Lima assumiu a vice-presidência de Assuntos Legislativos da Secretaria de Apoio a Fauna; a deputada Goretti Reis tomou posse como secretária Estadual de Sergipe na Unale, já o deputado Georgeo Passos se tornou membro do Conselho Fiscal.

Segundo a deputada Goretti Reis, que representará Sergipe junto a Unale, seu trabalho na secretaria potencializará as ações da Casa Legislativa junto a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). “Como secretária, tudo o que estiver relacionado a Sergipe pela Unale, nesse mandato, nós estaremos a disposição”, colocou a deputada, enfatizando que a Unale está cada vez mais fortalecida e com credibilidade para atuar junto aos órgãos do governo e aos ministérios quanto a articulação de políticas públicas. “E esse ano, pela fala da nossa atual presidente, teremos um amplo trabalho com a Juventude, e essa será uma das bandeiras da presidência”, destacou.

O tema do novo mandato foi apresentado hoje, será “Unale 2020, uma nova década”, e irá trabalhar em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude. O objetivo é aproximar a juventude da política e trabalhar o empreendedorismo e novas tecnologias.

O deputado Georgeo Passos disse que como membro do Conselho Fiscal da Unale fiscalizará os gastos da entidade. “A fiscalização, de gastos e recursos, é uma das funções do conselho. Ou seja, depois da prestação de contas da diretoria, o gasto passará pelo conselho para verificar se tudo está de acordo com a lei. O cargo representa a confiança no nosso trabalho, e Sergipe está bem representado com os demais colegas sergipanos que farão outros trabalhos junto a Unale.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto Jessen Peixoto / Unale