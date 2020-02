DNIT AUTORIZA LICITAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA BR-101, ARACAJU A PROPRIÁ

11/02/20 - 06:47:53

O deputado Zezinho Sobral (PODE), destacou na sessão desta segunda-feira (10), uma reunião que teve na última sexta-feira (07), com o deputado federal Laércio Oliveira (PP) e o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT/SE), Gustavo de Felipo. O objetivo foi tratar das obras de duplicação da BR 101 no trecho Norte (de Aracaju até Propriá) e da BR 235, que corta o município de Itabaiana.

“Gustavo nos deu notícias excepcionais: O Dnit autorizou a superintendência do órgão em Sergipe a fazer a licitação do projeto executivo da duplicação da BR 101 no trecho Sul (de Estância até Cristinápolis) e também o projeto executivo para a duplicação da BR 235 (do viaduto depois do Posto Boa Viagem até Itabaiana, Carira até a divisa do estado)”, comemora.

Zezinho disse que projeto executivo é algo caro, que demandará um certo período para ser concluído.“Mas é uma condição necessária porque sem esse projeto a gente não consegue captar recursos e não consegue avançar na conclusão desses dois trechos. Ele anunciou que até o meio do ano estará liberando as cabeceiras da ponte em Propriá (Sergipe) e em Porto Real do Colégio (Alagoas). E no trecho de Carmópolis até Propriá, haverá a liberação de algo em torno de 10 km”, complementa.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões