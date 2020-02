Policiais do Getam desarticulam grupo que “alugava” cartões de créditos clonados

11/02/20 - 11:15:10

Uma nova modalidade de crime foi descoberto e uma quadrilha foi desbaratada por policiais do Getam nesta segunda-feira (10) em Aracaju.

Policiais do Getam realizavam policiamento ostensivo na capital, quando receberam a informação de que havia um grupo tentando aplicar o golpe em uma grande rede de supermercados.

As informações são de que um elemento que se encontra foragido, criou um grupo de whatsapp que era usado para oferecer “cartões de créditos” clonados, para que pessoas pudessem fazer compras nos supermercados.

O chefe do grupo clonava os cartões, usando todos os dados da vitima, porém era impresso o nome de quem iria praticar o crime, ou seja, fazer as compras, o que dificultava que o crime fosse descoberto.

Nesta segunda, militares do Getam conseguiram localizar em residências na Avenida Explosão, no bairro Suissa e outra localizada no Manoel Preto, bairro Indústrial, localizaram quatro pessoas, sendo três mulheres e um homem, que estavam em poder dos cartões, além de vários produtos oriundo do crime.

O quarteto foi preso em flagrante, porém o responsável pela organização conseguiu fugir.

Já o grupo, após criar o grupo nas redes sociais para vender os cartões, criou um grupo no WhatsApp, onde vendiam as mercadorias por valores menores.

No local, a polícia encontrou 45 caixas de cervejas, três notbooks novos, um usado, pneus, conjuntos de talheres, além de cerca de R$ 1.800 em espécie.

Com informações e foto do radialista Sandoval Noticias

Munir Darrage