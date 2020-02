HOMEM É PRESO PELA 2ª VEZ EM UMA SEMANA PELO MESMO CRIME: AGREDIR A ESPOSA

11/02/20 - 15:23:05

Policiais Militares do 7 ° Batalhão, receberam no inicio da tarde desta terça-feira (11) uma denúncia, acerca de suposta agressão e ameaças de morte, que teriam sido feitas por um homem conta sua esposa no município de Lagarto.

Após serem informados cobre o caso, os policiais agiram rápido e conseguiram localizar o acusado que, para surpresa dos militares, era o mesmo que havia sido preso no último dia 08, pelo mesmo crime: agressão contra a esposa.

Novamente, o suspeito foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.

As informações são do sub-tenente Heliomarto Rezende