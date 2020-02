Líder do PSD Jovem defende Jorginho para vice de Edvaldo

11/02/20 - 12:50:05

Em entrevista ao Faxaju, nesta terça-feira (11), Nélio Miguel Junior, liderança do PSD Jovem em Sergipe, foi enfático ao defender que o partido indique Jorginho Araujo candidato a vice-prefeito na chapa de reeleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

“Pela lealdade e comprometimento ao projeto do grupo e à gestão do prefeito, por ser um nome jovem e um gestor competente, Jorginho tem muito a agregar à chapa de reeleição de Edvaldo. Por isso, em nome da Juventude do PSD defendo que seja ele [Jorginho] o candidato a vice na chapa majoritária em Aracaju”, afirma Nélio Miguel Junior.

A liderança da Juventude do PSD ecoa o discurso do deputado federal Fábio Mitidieri que, em recente declaração, defendeu que, para além de buscar um nome ligado à esquerda para vice de Edvaldo, o grupo deve “buscar nomes que renovem a política, que tenham perfil competente e gestor”, disse o parlamentar.

Atualmente, Jorginho Araujo, filiado ao PSD, é secretário municipal de Governo da Prefeitura de Aracaju e já ocupou, também, na gestão de Edvaldo, a pasta da Juventude e Esporte. “É um nome preparado para a gestão pública, sem mácula, e que, sem dúvida, tem muito a contribuir para o projeto de reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira”, defende Nélio.

Assim como Fábio Mitidieri, Nélio entende que o PSD não deve abrir mão de indicar o candidato a vice-prefeito nas eleições municipais em Aracaju. “Fazemos parte e contribuímos com o sucesso da gestão e é mais que legítimo pleitearmos esse espaço. Tudo vai ser construído a partir do diálogo com os demais partidos que compõem o agrupamento, mas defendedo, desde já, o nome de Jorginho Araujo”, ressalta Nélio Miguel.