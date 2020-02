Mais um partido declara apoio a pré-candidatura de Aelson em Propriá

11/02/20 - 06:26:00

“Após conversas, chegarmos a essa conclusão, agora depende de você Aelson”, Gustinho.

Depois de receber a confirmação de sua pré-candidatura pelo PSD, o Presidente da Câmara de Vereadores, Aelson Santos, continua recebendo adesões de simpatizantes e de partidos.

Desta vez, foi o Partido Solidariedade (SD), através do Presidente Estadual, deputado federal Gustinho Ribeiro, que declarou publicamente o apoio a pré-candidatura de Aelson ao cargo de prefeito de Propriá.

Com mais este importante apoio, Aelson prossegue com trabalho de ampliação de base e sustentação política, aumentando consideravelmente as chances de vitória em outubro.

“Hoje, Aelson representa o melhor para Propriá, tendo ele competência, capacidade, liderança e transito politico”, afirmou Gustinho.

Em seguida, fazendo uso da palavra, Aelson agradeceu o apoio e, disse estar contente com a confiança daqueles que estão lhe apoiando.

“Não irei decepciona-los, pois, quero o bem de nossa cidade. Voltaremos a ter orgulho de dizer moramos em Propriá, concluiu.

Por: Elder Santos