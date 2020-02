MOTORISTA EMBRIAGADO INVADE A CONTRA MÃO, QUASE BATE EM VIATURA E É PRESO

11/02/20 - 05:13:53

Policiais Militares do 7° Batalhão, que estavam patrulhando no povoado Tanque Novo/Riachão, quase sofreram um acidente na SE-170, causado por um motorista embriagado.

O motorista invadiu a contra mão da direção, e por pouco, não colidiu com a viatura policial.

Ele foi detido e foi feito o teste do etilômetro que acusou índice de quase 3 vezes mais do que o máximo preconizado para a Prisão.

O cidadão foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais e o veículo recolhido ao pátio do 7° Batalhão, em razão do licenciamento atrasado.

Com informações sub-tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM de Lagarto