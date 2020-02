NOTA PUBLICA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO CIDADANIA EM BARRA DOS COQUEIROS

11/02/20 - 12:33:50

O Cidadania 23 em Barra dos Coqueiros, por decisão unânime, em reunião do Diretório Municipal ocorrida no último dia 06 de fevereiro, com a presença de suas lideranças,filiados e simpatizantes, vem a público comunicar que:

1) O Cidadania na Barra reafirma a construção de um projeto próprio de chapa proporcional e a apresentação de Hebert Pereira como pré-candidato à prefeito de Barra dos Coqueiros, conforme anunciado oficialmente durante o Encontro Municipal do partido ocorrido no dia 31/01. Qualquer informação de que o partido tenha desistido de candidatura própria ou esteja apenas na busca de vaga para vice não passa de especulação ou fake News;

2) Diante da procura de alguns grupos e lideranças políticas para diálogos a fim de costurar composições para a chapa majoritária, o Cidadania resolve que qualquer diálogo nesse sentido só se dará com grupos políticos declaradamente de oposição. Não haverá abertura de diálogo sobre composições futuras com partidos ou lideranças políticas que ainda não se decidiram acerca de qual lado político irão atuar ou que se apresentam como de oposição mas não se comportem como tal;

3) O Cidadania reconhece que é de grande importância a busca da unidade entre os grupos de oposição e estará aberto sempre ao diálogo nesse sentido, entretanto, desde já, declara não haverá a possibilidade de compor qualquer projeto majoritário com candidatos que estejam inelegíveis ou com processos judiciais, mesmo que eventualmente venham a conseguir liminares na justiça para poder registrar candidaturas, por não haver qualquer compatibilidade com nosso discurso e não concordamos em pôr em risco todo o esforço de um bloco político de oposição com candidaturas precárias na chapa majoritária;

4) Por fim, o Cidadania esclarece que ser de oposição significa possuir um projeto político alternativo em substituição ao que está no poder, mas de forma alguma irá torcer para que a atual administração dê errado, pois quem sofre é a população. Desta feita, o Cidadania estará sempre disposto a contribuir com qualquer grupo político no que for bom para o povo, ao mesmo tempo que combaterá de maneira firme qualquer irregularidade que venha de encontro à lei e prejudique a população.

Hebert Pereira – Presidente Municipal do Cidadania Barra dos Coqueiros