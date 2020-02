O PT É O MAIOR INSTRUMENTO DEMOCRÁTICO DA NOSSA HISTÓRIA, DIZ ROGÉRIO

11/02/20 - 14:29:03

Em sessão especial no Congresso Nacional, o PT comemora 40 anos de história.

O Partido dos Trabalhadores (PT), realizou nesta terça-feira (11), sessão solene em homenagem aos 40 anos de luta do PT. O evento contou com a participação de parlamentares, representantes de embaixadas, partidos políticos e lideranças sociais.

O líder do PT no Senado Federal, Senador Rogério Carvalho (PT/SE), lembrou sua história de 30 anos dentro da militância e destacou a importância do PT para vida política do país.

“É uma honra muito grande ter entrado na adolescência, saído da adolescência, entrado na idade adulta e ter vivido uma vida dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu comecei minha vida neste partido na pastoral universitária, depois no movimento estudantil, movimento sindical, na academia como pesquisador, secretário municipal, estadual, deputado federal. Esse partido permite a todos os brasileiros que não eram filhos da oligarquia ter voz e participar da vida pública.” , enfatizou o Senador.

Rogério Carvalho ainda destacou o papel importante que desempenha o Partido dos Trabalhadores para a democracia brasileira:

“Esse partido é o maior instrumento democrático de todos os tempos da história do Brasil, porque este partido permite que o povo participe da vida pública, e foi no momento em que este partido governou, que milhões de brasileiros saíram da invisibilidade”.

O líder petista finalizou sua fala lembrando a revolução cidadã realizada pelo PT quando esteve à frente do Governo Federal no país.

“Com o PT, o Brasil melhorou o nosso Índice de Educação Básica (IDEB), criou o “Caminho da Escola”, criou o maior programa de habitação do mundo, fez o maior programa de eletrificação rural da história, fez políticas afirmativas e reverteu a desigualdade entre ricos e pobres, criou o maior número de universidades federais e escolas técnicas da história. Teve a maior bancarização de brasileiros, com 70 milhões de pessoas com contas bancárias num curto espaço de tempo. Este partido garantiu como nenhum outro as liberdades étnicas, religiosas, de gênero, afirmando a liberdade que foi conquistada a duras lutas da sociedade e da humanidade. ” destacou o Senador.

Por Candisse Matos

Foto assessoria