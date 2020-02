OPERAÇÃO DO 7° BPM TERMINA COM A APREENSÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS EM LAGARTO

11/02/20 - 05:32:05

O Comando do 7° Batalhão encaminhou para o pátio do Detran, em Aracaju, vários veículos que foram apreendidos durante operações da PM, no município de Lagarto.

A maioria dos veículos foram recolhidos após “infrações criminais” praticadas pelos seus condutores ou por graves infringências ao Código de Trânsito Brasileiro.

Veiculo clonado

No início da noite desta segunda-feira (10), policiais militares do 7° Batalhão, durante operações visando coibir o roubo/furto de veículos na cidade de Lagarto, flagraram um suspeito conduzindo um veículo clonado.

Após a verificação da clonagem, foi mantido contato com o proprietário do veículo “clonado”, que asseverou já ter feito boletins de ocorrências, em razão das várias multas que chegam pra ele no estado da Bahia.

O condutor do veículo afirmou que o carro foi emprestado a ele, por um cidadão residente no povoado Mangabeiras.

O acusado de ser o proprietário, por ser uma pessoa pública, foi facilmente localizado e confessou ter emprestado o veículo ao cidadão flagrado na condução. Estranhamente, o suspeito de ser o proprietário do veículo roubado, asseverou ao Comandante do 7º Batalhão, que possui o carro há cerca de 02 anos, todavia, não possuía os documentos do veículo.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Com informações do sub-tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM