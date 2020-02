POLÍCIA PRENDE ACUSADO DE ASSALTAR HOSPITAL DA UNIMED EM ARACAJU

11/02/20 - 10:08:53

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (10) um morador de rua, de 29 anos, acusado de assaltar clínicas médicas e estabelecimentos comerciais em Aracaju.

As informações passadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Sergipe, são de que o acusado é morador de rua e usuário de drogas.

Na delegacia, o acusado confessou outros seis roubos a farmácias, confeitarias e padarias, entre eles, o arrastão ocorrido no hospital da Unimed. Todos os crimes estavam sendo investigados pelo Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri).

Ainda segundo a SSP, a investigação iniciou no dia 4 de fevereiro, quando ocorreu um arrastão em um hospital particular localizado no Bairro São José.