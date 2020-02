Prêmio Setransp de Jornalismo acontece nesta quarta-feira, 12

11/02/20 - 06:54:55

Nesta quarta-feira, dia 12, às 19h, no Del Mar Hotel, teremos a entrega do Prêmio Setransp de Jornalismo Ano IX. O evento que homenageia a imprensa sergipana irá premiar profissionais da comunicação que inscreveram 81 trabalhos nas categorias: Áudio Reportagem, Texto Reportagem, Vídeo Reportagem, Melhores Imagens, Melhores Fotos, Reportagem Especial e, ainda Reportagem Laboratório (para estudantes de Jornalismo).

Na mesma noite, receberá os cumprimentos como personalidade pública de destaque do ano de 2019, Jairo Alves, professor, radialista e jornalista pela contribuição para com a sociedade, com um trabalho desempenhado em diversos veículos de comunicação sempre com ética, profissionalismo e amor a profissão.

