RODRIGO MAIA CONFIRMA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO ALUSIVO AOS 50 ANOS DO TCE

11/02/20 - 14:41:34

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, confirmou nesta terça-feira, 11, sua participação no congresso que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) em alusão aos seus 50 anos de existência.

O parlamentar foi convidado pessoalmente pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do TCE/SE, que esteve na sua residência oficial, em Brasília, e destacou a importância do evento promovido pela Corte.

“É na Câmara dos Deputados que ocorre os debates mais relevantes do país, onde tramitam matérias de interesse de todos os brasileiros, de modo que a presença do deputado Rodrigo Maia vai engrandecer muito o nosso evento”, comentou o conselheiro-presidente.

A visita foi presenciada ainda pelo conselheiro Carlos Pinna, além do deputado federal Gustinho Ribeiro.

Evento

O Congresso “TCE 50 anos: O equilíbrio fiscal das contas públicas como indutor da efetividade da boa gestão”, ocorrerá do dia 25 ao dia 27 do próximo mês de março e contará com palestras de nomes conhecidos nacionalmente, sobretudo no âmbito do controle externo.

As inscrições serão gratuitas e estarão disponíveis a partir da próxima sexta-feira, 14, juntamente com a programação completa.

Fonte e foto DICOM/TCE