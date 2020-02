SEM ACORDO ENTRE UPA E POSTO DE SAÚDE, PACIENTE FICA SEM MEDICAMENTO

11/02/20 - 06:18:55

Um motorista que sofreu um acidente no último domingo (09), após sofrer um corte em uma das pernas, está deixando paciente e familiares preocupados com a falte de entendimentos entre o Hospital Nestor Piva e um Posto de Saúde localizado no bairro Siqueira Campos.

O problema começou quando o motorista que estava em sua motocicleta, acabou batendo a perna em um ferro, sofrendo um grande corte na perna.

Ao notar o que tinha acontecido, ele amarrou uma camisa em cima do corte e foi imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva. No hospital, ele recebeu o atendimento onde recebeu atendimento, sendo preciso uma sutura de sete pontos.

Foi ai que teve inicio os problemas para o paciente, já que a médica que o atendeu, prescreveu um medicamento que teria que ser ministrado em um Posto de Saúde.

Após ser orientado para ir para uma unidade, ele se dirigiu a um Posto no Siqueira Campos. Lá, ele foi informado que teria que ser no hospital e, enquanto isso, o medicamento não é ministrado, o que pode provocar sérios danos à sua saúde, já que o ferimento foi provocado por um ferro enferrujado. Ele agora não sabe a quem procurar e o caso pode ser judicializado.