Sindimina/SE conquista reajuste de 2,55% para trabalhadores da Mosaic

11/02/20 - 13:21:32

Após longa queda de braço, o reajuste salarial de 2,55% equiparado com as demais unidades da Mosaic foi a conquista do Sindimina/SE ao firmar o acordo coletivo referente a 2019. A assembleia que reuniu trabalhadores da Mosaic em Sergipe aprovou o acordo no último dia 4/2, devido às dificuldades que o Sindimina/SE enfrentou, pois a empresa estava irredutível em seu objetivo de impor perdas sociais e econômicas aos trabalhadores.

Dirigente do Sindimina/SE, Admilson Lima explicou que a data-base da categoria é 1º de novembro, no entanto o sindicato rejeitou a contraproposta da empresa para reduzir as perdas econômicas e sociais.

“Não foi fácil equiparar o reajuste salarial em 2,55%, no mesmo percentual das demais unidades da Mosaic. Apesar dessa conquista, sofremos perda na área da saúde. Perdemos um balizador referente às despesas mensais com o plano de saúde, havia um teto de desconto de 10% custeado pelo trabalhador, agora não existe mais este limite. As cláusuras sociais ficaram para 2 anos e as cláusuras econômicas terão validade de 1 ano. Enfrentamos muita dificuldade no diálogo com a empresa, foi difícil a negociação”, resumiu Admilson Lima.

O dirigente sindical afirmou que o Sindimina/SE foi o único sindicato com força para reprovar a contraproposta da empresa no ano passado.

“Nós, mais uma vez, mostramos a força e junto com a categoria provamos que não pode ser de qualquer jeito. Teríamos perdas maiores se tivéssemos aceitado a contraproposta da empresa. O momento é de retrocesso para os trabalhadores brasileiros no geral. O acordo coletivo aprovado não está bom, mas resulta de meses de luta. É o momento em que a gente vê concretamente a importância da unidade, do fortalecimento diário do sindicato junto à base, pois só um sindicato forte é capaz de vencer queda de braço e evitar perdas maiores para os trabalhadores”, observou Admilson Lima.

Mosaic é uma multinacional americana que é a sucessora da Vale do Rio Doce. Quando a Vale foi dividida entre Vale Fertilizantes e a Vale/SA, as 12 plantas da Vale Fertilizantes foram assumidas pela Mosaic, em janeiro de 2018. Naquela época, a Mosaic assumiu um quadro de 1.100 funcionários diretos no Estado de Sergipe. Após as demissões, hoje a Mosaic possui 800 trabalhadores em Sergipe que atuam no município de Rosário do Catete e no povoado Siririzinho.

Foto assessoria

Por Iracema Corso