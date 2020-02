Uninassau realiza aula inaugural EAD com visita ao campus

11/02/20 - 15:52:21

Objetivo é integrar os alunos da educação a distância e apresentar as instalações físicas da Instituição

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju realizará, no próximo dia 15 de fevereiro, a partir das 9h, a aula inaugural da Educação a Distância (EAD). A modalidade vem ganhando espaço entre as pessoas que almejam o nível superior, mas não possuem tempo hábil para frequentar as aulas de forma presencial.

Na mesma data, a Instituição fará o vestibular e, quem fizer a prova no dia 15, poderá contar com promoções, além da participação em palestras e visita ao campus. A coordenadora do polo EAD da UNINASSAU Aracaju, Renata Lima, explicou que o objetivo da aula é acolher os alunos da educação a distância, ajudando a introduzi-los no mundo acadêmico através da apresentação do portal.

“Será um momento de interação, onde mostraremos que o EAD, mesmo a distância, conta com um suporte físico na UNINASSAU que os acadêmicos podem frequentar da mesma forma que os alunos presenciais da Instituição”, ressaltou.

Ela reforçou que o vestibular que será realizado no mesmo dia, vai ofertar vantagens aos candidatos. “Nós vamos ofertar duas palestras. Uma delas será ‘Comunicação ativa, superação e sucesso’, com a radialista e jornalista Daniele Ferreira, e ‘Gestão de tempo: transformando sua rotina de estudos em hábitos’, com o empresário e Coach Douglas Rodrigues”, explicou.