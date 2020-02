Vereador Jason Neto apoia luta dos agentes da SMTT de Aracaju

11/02/20 - 15:06:13

Na manhã desta terça-feira, 11, o vereador Jason Neto ( PDT) recebeu agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito ( SMTT) e declarou total apoio a classe que busca a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos ( PCCV). Durante a reunião com os integrantes, o vereador explicou que desde o início do mandato vem lutando com a classe, que já havia procurado a direção do órgão e que já fez pronunciamentos na tribuna.

“Desde 2017, recebo os agentes, ouço as reivindicações da classe e busco sempre ajuda-los. Venho lutando para que eles tenham direito a melhores condições de trabalho e a aprovação do PCCV. assim eles terão valorização e melhor desempenho das suas funções”, declarou Jason Neto.

O agente Márcio Resende explicou que se o plano for aprovado dará os direitos que a classe precisa. “Desde o início da gestão do vereador nós recebemos apoio. Queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho. A Guarda Municipal tem o PCCV aprovado e nós também queremos que nosso trabalho tenha valorização e direitos reconhecidos”, afirmou.

Fonte e foto assessoria